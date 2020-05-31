Голосование было приостановлено 31 мая в 12.00. Участвуй в конкурсе с "МГ" и выиграй велосипед Для участия в конкурсе в редакцию пришло 44 рисунка. Каждый из них достоен проведения своей собственной выставки. Поэтому редакция решила, что без подарков в этот день не должен остаться ни один наш участник -  утешительные призы получат все. Но поскольку это конкурс, будут и победители. Сразу хотелось бы ответить, что победителей выбирали сами читатели путём голосования. Первое место и главный приз велосипед от магазина "Чунга чанга" получает 9-летняя Милана Мукатаева, набравшая 1040 голосов. Голосуй за участников конкурса "Разноцветный мир" Милана Мукатаева, 9 лет Второе место занял 4-летний Санжар Мейрамов, набрав 991 голос. Ему достаётся сертификат на посещение занятий в "Бэби клуб". Голосуй за участников конкурса "Разноцветный мир" Санжар Мейрамов, 4 года Третье место заняли Эльнара Китарова и Радмила Щербакова. Они набрали 424 голоса. Девочки получают сертификат на посещение приема любого детского специалиста в клинике "Сити мед". Голосуй за участников конкурса "Разноцветный мир" Эльнара Китарова, 15 лет, Щербакова Радмила, 4 года. Специальный приз "Выбор редакции" достается 5-летнему Михаилу Бакалдину. Он получает сертификат на посещение детского бассейна "Немо". Голосуй за участников конкурса "Разноцветный мир" Михаил Бакалдин, 5 лет Стоит отметить, что всех участников конкурса ждут призы. Напомним, "МГ" провел конкурс рисунков на асфальте "Разноцветный мир". Фото детей с рисунком на асфальте принимались на указанную электронную почту до 12 часов дня 30 мая. Фото участников можно посмотреть здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.