Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев во время брифинга сообщил, что на территории области зарегистрирован 621 случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 33 случая. Из общего количества заболевших в Акжайыкском районе - 5 случаев, в Бурлинском - 9 случаев, в Жангалинском -2 случая, в Жанибекском -9 случаев, в районе Байтерек – 8 случаев, в Сырымском – 6 случаев, в Таскалинском -25 случаев, в Теректинском – 16 случаев, в Шынгырлауском -1, на город Уральск приходится 540 случаев. – За прошедшие сутки в области выявлен 41 случай заболевания опасной инфекцией, трое из которых граждане Казахстана, работающие вахтовым методом в РФ, в 16 случаях заболевание выявлено у прибывших из Атырауской области с месторождения Тенгиз, трое выявлены после профилактической диагностики. 19 человек - это близкие контакты с ранее заболевшими. Прирост составил 7,1%. Всего в области выздоровели 285 человек, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, что отныне будет меняться модель лечения больных коронавирусном. Теперь люди с бессимптомным течением заболевания, учитывая характер домашних условий могут изолироваться дома. – Если раньше мы госпитализировали всех в инфекционную больницу, то теперь при выявлении случаев заболевания сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и первичной медико-санитарной службой городов или районов во время эпиданамнеза будут учитывать статус больного. Если у него не будет никаких признаков вирусной этиологии, повышенной температуры, кашля, покраснения в горле, одышки, если дома у него нет пожилых членов семьи, беременных женщин, то такие заболевшие будут оставаться дома. Если близких контактных раньше мы госпитализировали в карантинные стационары, то теперь они также будут находиться на домашнем карантине, - заявил Нурлыбек Мустаев. Между тем в инфекционные стационары отныне будут госпитализироваться только люди, у которых есть температура, кашель, одышка. Если у человека с бессимптомным течением заболевания дома не будет условий, то его будут размещать в карантинном стационаре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.