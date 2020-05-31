Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 мая в ходе брифинга Нурлыбек Мустаев на вопрос, для чего на карантин закрывают весь подъезд, ответил, этот вопрос рассматривается и в ближайшее время в нормативные документы будут внесены изменения, согласно которым лица, заразившиеся коронавирусом, и их близкие контактные будут находиться на карантине дома, а вопрос закрытия всего подъезда будет снят. - Подъезд полностью закрываться не будет, человеку, который заболел ковидом или находился в близком контакте с зараженным, будет дана расписка об ответственности, что он должен соблюдать карантинные меры. А лица, которые проживают в этих домах, будут уведомлены о соблюдении требований режима карантина, - пояснил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.