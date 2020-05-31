Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространении Covid-19, в Казахстане зарегистрировано еще два случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Первый случай зафиксирован в городе Шымкент. Погибшим оказался 61-летний мужчина. Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стала 54-летняя жительница Павлодарской области. - Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве. Между тем, от COVID-19 в Казахстане скончались 40 человек. Всего подверженных случаев зарегистрировано 10858. Вылечились от инфекции 5220 казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.