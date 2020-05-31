По данным РГП "Казгидромет", 1 июня в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 30 градусов жары, ночью 16 градусов тепла.

Ясная погода без осадков и 32 градуса выше нуля днем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут +19. Жителей Актобе ожидает ясная погода без осадков, днем+30, ночью+17. В Актау ясно, днем +32, ночью +20.