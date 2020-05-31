Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению Covid-19, в Западно-Казахстанской области зарегистрирован первый случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. – Это 53-летний пациент. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции, - сообщили в межведомственной комиссии. В пресс-службе акима области сообщили, что погибший является уроженцем города Уральск, работал в месторождении ТОО «Тенгизшевройл» вахтовым методом. В Уральск приехал 3 мая на автобусе, с блокпоста госпитализирован в карантинный стационар с целью обследования на коронавирусную инфекцию. - Был взят мазок на Covid-19, получен отрицательный результат. Учитывая эпидемиологический анамнез, определён как потенциальный контакт и переведен в провизорный стационар. 9 мая взяты анализы на Covid-19, с отрицательным результатом выписан на домашний карантин. С 10 мая находился на домашнем карантине с под наблюдением медицинских работников прикрепленной поликлиники путём обзвона, - сообщили в областном акимате. Между тем, 10 мая у мужчины появились симптомы: першение в горле, слабость, снижение аппетита. Однако на протяжении следующих девяти дней за медицинской помощью обращаться не стал, а при ежедневном обзвоне на состояние здоровья не жаловался. - 19 мая состояние здоровья ухудшилось, появилась одышка при ходьбе, выраженная слабость, не смог встать с постели. Вызвал 103 и бригадой скорой медицинской помощи доставлен в провизорный стационар, где взят мазок на Covid-19, который дал положительный результат. С положительным результатом мазка доставлен в областную инфекционную больницу, в приемном покое осмотрен дежурным врачом. В связи с тяжестью состояния, обусловленным выраженной дыхательной недостаточностью незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение инфекционной больницы. Пациент находился в отделении реанимации в тяжёлом состоянии с прогрессирующим ухудшением. На фоне проводимой интенсивной терапии 30 мая произошла остановка сердечной и дыхательной деятельности. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффект и 30 мая констатирована биологическая смерть. Сопутствующих заболеваний не было, - добавили в пресс-службе акима области. По смертным диагнозом мужчины явилась коронавирусная инфекция тяжёлой степени, двухсторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени. - Данный факт показывает, что игнорировать Covid-19 нельзя, при своевременном обращении можно было достичь выздоровления и предотвратить летальный исход, - добавили в акимате. Между тем от Covid-19 в Казахстане скончался 41 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.