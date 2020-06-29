Иллюстративное фото из архива "МГ" Советник акима Актюбинской области по вопросам здравоохранения Асет Калиев рассказал, что с середины июня в Актобе вспышка вирусной пневмонии. В областном центре срочно расширили койки в провизорных отделениях, открыли дополнительные в двух больницах – тубдиспансере и железнодорожной больнице. По словам Асета Калиева, 29 июня в провизорных госпиталях находятся 997 пациентов, 27 из них в реанимации, 10 под аппаратами ИВЛ. 807 актюбинцев лечатся от пневмонии в дневных стационарах. - 47 больных умерли, - сообщил Асет Калиев. - В основном это люди в возрасте 60 лет и старше, есть моложе. У них были сопутствующие заболевания – сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые и другие заболевания. Асет Калиев сообщил, что лекарства есть, койками больных обеспечили, но главная проблема с кадрами. Не хватает персонала. Поэтому для лечения больных с пневмонией привлекают специалистов из поликлиник, частных клиник, совместно с руководством Западно-Казахстанского медуниверситета решено направить в провизорные госпитали профессорско-преподавательский состав учебного заведения. На случай роста числа заболевших в Актобе готовят под провизорный госпиталь детский противотуберкулезный санаторий «Чайка», там будет 200 мест. Между тем в Актобе умерла беременная с коронавирусной инфекцией. По словам Асета Калиева, у нее на фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония и дыхательная недостаточность, произошёл летальный исход. Ей было 30 лет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.