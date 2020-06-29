Об этом рассказал на брифинге руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО из-за большого объема пациентов не хватает лекарств Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 июня, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, на котором журналисты задали вопрос главе облздрава Болатбеку Каюпову: "Хватает ли препаратов для лечения коронавирусной инфекции в ЗКО"? Болатбек Каюпов отметил, что на данный момент ЗКО испытывает нехватку препаратов в связи с большим количеством пациентов с диагнозом COVID-19 . - Сейчас мы просим основного поставщика лекарственных препаратов "СК-Фармацию" объемы препаратов, поставка которых запланирована на август, октябрь и ноябрь, передвинуть на июнь и июль, чтобы лекарственный запас был. Сейчас они есть и на неделю лекарств хватит, в течение недели "СК-Фармация" поставит нам еще препараты, - отметил он. Рынки и ТРЦ закроют на выходные в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.