Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 июня, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, на котором журналисты задали вопрос главе облздрава Болатбеку Каюпову: "Хватает ли препаратов для лечения коронавирусной инфекции в ЗКО"? Болатбек Каюпов отметил, что на данный момент ЗКО испытывает нехватку препаратов в связи с большим количеством пациентов с диагнозом COVID-19 . - Сейчас мы просим основного поставщика лекарственных препаратов "СК-Фармацию" объемы препаратов, поставка которых запланирована на август, октябрь и ноябрь, передвинуть на июнь и июль, чтобы лекарственный запас был. Сейчас они есть и на неделю лекарств хватит, в течение недели "СК-Фармация" поставит нам еще препараты, - отметил он.