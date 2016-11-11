Сегодня Канат ИСЛАМ встретился с воспитанниками этого детдома. В учреждении воспитываются 38 ребят - это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе учреждения Гульжан ЖУМАБАЕВОЙ, число детей с каждым годом снижается. В прошлом году было 47 человек, в позапрошлом - около 70-ти. А учреждение рассчитано на 240 детей. - Многие биологические родители, когда-то бросившие своих детей, забирают их обратно. Родители, лишенные прав, устраиваются на работу, улучшают свои жилищные условия и также забирают детей в семьи. Многих детишек берут на патронатное воспитание, - рассказали корреспонденту "Мой ГОРОД" в учреждении. Встреча с именитым боксером стала для ребят настоящим праздником. Каждый воспитанник получил автограф от спортсмена и сделал фото на память. В качестве подарка детскому дому Канат ИСЛАМ преподнес большой телевизор.Приятный подарок преподнес боксер детскому домуБоксер, отец 4 детей, признался, что в будущем готов взять на воспитание ребенка из детского дома. - Я считаю, что каждый ребенок должен жить в семье, и полностью поддерживаю работу президента в данном направлении. В Казахстане должно снизиться количество детских домов, - заявил Канат ИСЛАМ.Каждый ребенок получил автограф боксера и сфотографировался с нимСпортсмен планирует побывать в подобных учреждениях во всех городах Казахстана. - Для меня главное - обнять каждого ребенка, погладить по голове, вы просто не представляете, какой я получаю от детей заряд и энергию. После таких поездок ты возвращается абсолютно другим человеком, - признался именитый боксер.Канат Ислам признался, что встречи в детдом придают ему силРебята смогли задать любой вопрос боксеру и показали гостю свои таланты, устроив грандиозный концерт.Ребята подготовили для гостя концертВоспитанники детдома задавали все интересующие их вопросы Канату ИсламуКанат ИСЛАМ в 2012 году завоевал титул WBA Fedecaribe в первом среднем весе. Спортсмен является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года и заслуженным мастером спорта Республики Казахстан. Ранее он был капитаном команды «Astana Arlans» (WSB). Напомним, 29 октября Канат ИСЛАМ одолел ганского бойца Патрика Аллотея по решению судей в Алматы. Таким образом, на счету именитого спортсмена 22 победы, 18 из них нокаутом.