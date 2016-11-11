фото из архива "МГ" По словам руководителя городского управления по защите прав потребителей Мадениета ТАНАУОВА, последний поступивший был зарегистрирован вчера, 10 ноября. - Всего в областную инфекционную больницу было госпитализировано 26 человек, среди них есть беременная женщина и шестеро детей, самому младшему ребенку четыре года, - отметил Мадениет ТАНАУОВ. - Состояние их оценивается как средней тяжести. Также руководитель городского управления по защите прав потребителей отметил, что при осмотре кафе "Бургер стрит +" были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. У хозяина заведения не было сопроводительных документов и сертификатов на продукты, из которых готовились те самые бургеры. - Как выяснилось, продукты закупались где угодно и никаких документов на них не было. Кроме того, были нарушены все нормы хранения как сырой, так и готовой продукции. Готовый фарш для котлет лежал в камере при температуре +5 градусов, что непозволительно. В кафе не было специально отведенных мест для того, чтобы все продукты лежали отдельно, поэтому и тесто, и яйца, и огурцы все было навалено кучей на одном столе. В заведении не было даже горячей воды, чтобы вымыть продукты и руки. То есть полная антисанитария, - пояснил Мадениет ТАНАУОВ. - Если говорить об обслуживающем персонале, то у них отсутствовали медицинские книжки. Повара не имели специальной квалификации. Со слов руководителя городского управления по защите прав потребителей, кафе "Бургер стрит+" работает в Уральске с 14 декабря 2015 года, но так и не подали заявление на регистрацию в СЭС. Между тем, в пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что на хозяина злополучного кафе, где произошло массовое отравление завели уголовное дело по статье 304 ч.1 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми признаками, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6 микрорайоне.