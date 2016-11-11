Полиция завела уголовное дело на хозяина кафе "Бургер стрит +"
Число пострадавших увеличилось до 26 человек. В кафе, где произошло массовое отравление, была полная антисанитария, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
фото из архива "МГ"
По словам руководителя городского управления по защите прав потребителей Мадениета ТАНАУОВА, последний поступивший был зарегистрирован вчера, 10 ноября.
- Всего в областную инфекционную больницу было госпитализировано 26 человек, среди них есть беременная женщина и шестеро детей, самому младшему ребенку четыре года, - отметил Мадениет ТАНАУОВ. - Состояние их оценивается как средней тяжести.
Также руководитель городского управления по защите прав потребителей отметил, что при осмотре кафе "Бургер стрит +" были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. У хозяина заведения не было сопроводительных документов и сертификатов на продукты, из которых готовились те самые бургеры.
- Как выяснилось, продукты закупались где угодно и никаких документов на них не было. Кроме того, были нарушены все нормы хранения как сырой, так и готовой продукции. Готовый фарш для котлет лежал в камере при температуре +5 градусов, что непозволительно. В кафе не было специально отведенных мест для того, чтобы все продукты лежали отдельно, поэтому и тесто, и яйца, и огурцы все было навалено кучей на одном столе. В заведении не было даже горячей воды, чтобы вымыть продукты и руки. То есть полная антисанитария, - пояснил Мадениет ТАНАУОВ. - Если говорить об обслуживающем персонале, то у них отсутствовали медицинские книжки. Повара не имели специальной квалификации.
Со слов руководителя городского управления по защите прав потребителей, кафе "Бургер стрит+" работает в Уральске с 14 декабря 2015 года, но так и не подали заявление на регистрацию в СЭС.
Между тем, в пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что на хозяина злополучного кафе, где произошло массовое отравление завели уголовное дело по статье 304 ч.1 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".
Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми признаками, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6 микрорайоне.
