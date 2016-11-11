Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло на прошлой неделе. Мама с полуторагодовалым ребенком выехала из Уральска в район на свадьбу, где и произошел несчастный случай. Малыш обварился кипятком, обожжено 50% тела ребенка. В настоящий момент он находится в детской многопрофильной больнице в тяжелом состоянии. Всего с начала года в ЗКО зарегистрировано 275 случаев ожогов у детей. - Из 275 случаев, 35 - это когда дети были доставлены в реанимационное отделение больницы в шоковом состоянии. Настоятельно просим взрослых более ответственно относиться к здоровью детей, не оставлять их одних, - сказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Флюра САМАТОВА