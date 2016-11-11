На месте работали саперы с собаками. Рядом дежурили пожарные и бригады скорой помощи. Полицейские никого не подпускали. Водители, которые припарковали свои машины рядом со зданием горсети, не могли забрать свои автомобили. Им тоже запрещали подходить к месту предполагаемого ЧП. Сотрудников горсети массово эвакуировали. - Нам ничего не объяснили. Сказали всем выйти, освободить территорию. До 9 часов все спокойно было. Нас там около 120 человек работает, - сообщил механик ТОО «Энергосистема» Кожабек Умбетов. ТОО «Энергосистема» находится в старой части города, по ул. Нариманова. Недалеко от здания горсети расположен центральный колхозный рынок. Как выяснилось, сегодня в 9 часов 36 минут на пульт «102» поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве на территории горсети. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области. На место происшествия незамедлительно были направлены все силовые структуры и экстренные, специальные службы, говорится в пресс-релизе. Проверено место происшествия, подозрительных предметов обнаружено не было. Сейчас полиция устанавливает личность и место нахождения звонившего. «Шутнику» грозит уголовная ответственность.