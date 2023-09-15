В министерстве просвещения РК сообщили, что в стране трудится более 350 тысяч педагогов. Из них свыше 220 тысяч человек получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию.
- По поручению главы государства за четыре года зарплата педагогов повысилась на 100% , то есть в два раза. К примеру, педагог-мастер получает 50%, педагог-исследователь – 40%, педагог-эксперт – 35%, педагог-модератор – 30%. Всего по стране количество педагогов-модераторов составляет 73 820, экспертов — 81 168, исследователей — 71 141, мастеров — 3482, - сказано в сообщении.
Руководитель отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учёта управления образования ЗКО Евгения Имангалиева говорит, что поэтапное повышение заработной платы началось первого января 2020 года. Зарплата увеличилась для более 20 077 педагогов. В том числе для 11 690 учителей.
- В 2023 году зарплата увеличилась дважды по сравнению с 2019 годом. Средства на повышение заработной платы выделяются из республиканского бюджета. Базовый должностной оклад 17 697 тенге умножается на коэффициент для исчисления оклада в соответствии с образованием и стажем работы. У учителя городской школы, имеющего высшее образование, высшую категорию (педагог-мастер), нормативную нагрузку и стаж более 25 лет оклад будет составлять до повышения 95 741 тенге. После 100% повышения за четыре года - 191 482 тенге. Учитывая доплату за обновленное содержание учебного материала (30%) 57 445 тенге, доплата за квалификационную категорию мастера 50% - 95 741 тенге и за особые условия труда 10% -19 148 тенге. Итого заработная плата в 2023 году 363 816 тенге без доплаты за проверку тетрадей и классное руководство, с учетом нормативной нагрузки 16 часов, - пояснила Евгения Имангалиева.
Вместе с тем, учителя с такими же данными, работающие в сельской школе получают - 454 769 тенге. Также учителя имеют доплату за степень магистра по научно - педагогическому направлению - 10 МРП (30 450 тенге - прим.автора).
Евгения Имангалиева отметила, что данные примеры приведены по учителям, имеющим нормативную нагрузку. То есть, чем больше часов, тем выше заработная плата. А с первого сентября повышены оклады педагогам дошкольного воспитания и среднего образования на 30 %.