В министерстве просвещения РК сообщили, что в стране трудится более 350 тысяч педагогов. Из них свыше 220 тысяч человек получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию.

- По поручению главы государства за четыре года зарплата педагогов повысилась на 100% , то есть в два раза. К примеру, педагог-мастер получает 50%, педагог-исследователь – 40%, педагог-эксперт – 35%, педагог-модератор – 30%. Всего по стране количество педагогов-модераторов составляет 73 820, экспертов — 81 168, исследователей — 71 141, мастеров — 3482, - сказано в сообщении.

Руководитель отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учёта управления образования ЗКО Евгения Имангалиева говорит, что поэтапное повышение заработной платы началось первого января 2020 года. Зарплата увеличилась для более 20 077 педагогов. В том числе для 11 690 учителей.