— Полицейские остановили 19—летнего водителя на улице Есенжанова. В течение пяти дней он превысил скоростной режим 33 раза. Общая сумма штрафов составила миллион тенге, — пояснили в ведомстве.

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 15 сентября этого года система Suncar Smart Qorgau в потоке автомобилей выявила «ВАЗ- 2112», водитель которого неоднократно превысил скорость на улицах областного центра.Сообщается, что водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50% от суммы штрафов. В настоящее время автомобиль водворили на спецавтостоянку.