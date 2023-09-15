Прошлый сезон

«Милан» начинал сезон как действующий чемпион, и первое время все складывалось сносно. Потери очков были, но не критичные. А вот после перерыва на ЧМ «красно-черные» пошли ко дну. Пик мрака пришелся на январь, когда «Милан» получил три поражения к ряду: 0:4 от «Лацио», 2:5 от «Сассуоло». Однако в целом впечатление от сезона спасли две вещи — Лига чемпионов и бюрократия.

Черно-синие вместе со страдающим «Челси» вышли из группы, не без проблем убрали в ⅛ «Тоттенхэм», а в четвертьфинале напоролись на «Наполи». И тут всесилие неаполитанцев куда-то испарилось, а «Милан» вышел в полуфинал, где в одну калитку проиграл как раз «Интеру».

Что до бюрократии, то тут миланцы с попкорном наблюдали, как итальянская футбольная федерация играется с турнирными баллами «Ювентуса». В итоге отобрали 10, что позволило «Милану» пробиться в зону ЛЧ.

Что до «Интера», то парни Симоне Индзаги провели качественный сезон. Многие эксперты отмечали, что «черно-синие» сильно прибавили в командной игре. Да, набралось аж 12 поражений, но «Интер» выиграл Кубок Италии и вышел в финал Лиги чемпионов, где не был для «Сити» манекеном.

Теперь о личных встречах. В 5 туре команды устроили веселую перестрелку, которая осталась за «Миланом» — 3:2. Особенно хорош был Рафаэл Леау, на его счету дубль. Февральская ответка лучше удалась «Интеру» — 1:0. В полуфинале ЛЧ у черно-синих была абсолютная доминация: три безответных мяча в двух матчах.

Так чего ждать?

Обе команды начали сезон с трех побед, и каких-то катастрофических слабостей в их игре не просматривается. Более того, они даже забили по 8 мячей, правда ноль в графе «пропущенные» есть только у «Интера». В общем, будет битва равных. Эксперты Parimatch при этом больше верят в черно-синих: 2.12 против 3.50.

Согласен с экспертами или хочешь сделать свой прогноз? Заряжай на Parimatch и получай бонус до 150 000 тенге к первому пополнению!

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».