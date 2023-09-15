«Эвертон» – «Арсенал»

Хотя «канониры» на две головы выше «ирисок» в классе, этот матч очень интересен по трём причинам. Во-первых, нынешний главный тренер «Арсенала» Микель Артета заработал репутацию топ-игрока именно в «Эвертоне». Во-вторых, яркий тренер мерсисайдцев Шон Дайч крайне неудобен для испанского тактика: из пяти очных встреч «Арсенал» Микеля выиграл у команд Шона лишь раз. Ну и в-третьих – «Гудисон Парк» стал для лондонцев неприступной крепостью: из пяти последних выездов туда «канониры» проиграли четыре. Такие вот вязкие ириски.

И всё-таки фаворитом встречи выглядит «Арсенал» за счёт разницы в классе и отличной формы игроков. Также считают и эксперты Parimatch: 1.53 на команду Артеты против 6.20 на банду Дайча. Как всё сложится покажет только сам матч: рыжему харизматику и его «ирискам» не привыкать быть андердогами.

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

Прошлый сезон вышел для «молотобойцев» неоднозначным: клуб занял в АПЛ лишь 14-е место, зато выиграл Лигу Конференций. Что стало хорошей мотивацией для Дэвида Мойеса и его банды – после 4-х туров «Вест Хэм» идёт в топ-4 без единого проигрыша. Однако в следующем туре лондонцам будет тяжко – к ним в гости едет действующий чемпион «Манчестер Сити», ещё не терявший очки в этом сезоне.

«Горожане» смотрятся фаворитами в этом матче с большим отрывом: аналитики дают на их победу 1.50, тогда как шансы «Вест Хэма» оценены всего лишь в 6.60. Но нельзя списывать банду Мойеса со счетов: хороший старт мощно зарядил их, и если не победить, то сыграть с «Ман Сити» вничью они вполне могут. Тем более, команда Пепа Гвардиолы давно не видала такого исхода – ничьей у них не было в 14 из последних 15 матчей. Почему бы «молотобойцам» не наверстать упущенное?

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»

Прошлый тур стал настоящим кошмаром для «красных дьяволов» и их фанатов. «Юнайтед» хорошо держал оборону против «Арсенала» в основное время, но клоунада в исполнении Харри Магуайра и Джонни Эванса привела к итоговому поражению 1:3. Одно хорошо: Эрику тен Хагу не пришлось рвать на своей голове волосы после матча.

И вот теперь на «Олд Траффорд» летят крепкие и боевые «чайки» из Брайтона за победой. Но «Юнайтед» не проигрывал дома 20 последних матчей в АПЛ, поэтому в этой встрече они выглядят фаворитами, хоть и без большого перевеса: 2.23 против 3.00 у «Брайтона». Самое время «красным дьяволам» отстоять свою крепость от «чаек» и показать, что их рано списывать со счетов.

