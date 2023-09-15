С начала года по области зарегистрировали 269 лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.
— Активная регистрация заболевших наблюдалась с января по апрель месяц. В мае и августе были лишь единичные случаи. В основном среди заболевших — взрослые, — пояснили в  ведомстве.