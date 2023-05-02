Стоит отметить, что посадка деревьев была проведена на санитарно-защитной зоне (СЗЗ) АНПЗ, вдоль автомобильной трассы внешней стороны нефтеперерабатывающего предприятия. В ходе зелёной акции было высажено свыше 450 саженцев карагача и серого тополя, устойчивых к агрессивной солончаковой почве региона. Как сообщил исполняющий обязанности управляющего директора по охране труда, окружающей среды и гражданской защите АНПЗ Арман Димукашев, прежде чем приступить к посадке деревьев, они максимально обеспечили на территории благоприятные условия для приживаемости молодых саженцев.

— На данной територрии нами была проведена большая предварительная работа. Во-первых, мы по совету специалистов — агрономов, подняли грунт на 80-100 сантиметров и чтобы укрепить корневую систему каждого посаженного деревца, завезли удобрение и чернозем. Наша главная задача – не просто провести экологическую акцию, а создать зелёный фон вокруг завода, тем самым улучшить экологическую ситуацию в городе. Высаженные деревья останутся на балансе нашего же завода, и мы максимально создадим им благоприятные условия для дальнейшего роста, — прокомментировал Арман Димукашев.

Генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов также сообщил, что общая площадь СЗЗ АНПЗ составляет 805 га и на сегодняший день ими уже благоустроено и озеленено 225 гектаров, что составляет 28 процентов площади.

— Мы намерены и дальше продолжить акции по посадке деревьев. Согласно нашему проекту, в этом году в целях выполнения санитарных требований, АО НК «КазМунайГаз» выделило бюджет для озеленения и благоустройства 65 гектаров земли. И до конца года планируется высадить ещё 15 700 саженцев. Для того, чтобы добрать необходимый объём территории для озеленения, ТОО «АНПЗ» направило в акимат Атырау письмо о предоставлении дополнительных участков. И, мы, как жители и сотрудники нефтяного предприятия, заинтересованы в улучшении экологического климата региона и продолжим до конца сезона посадок вносить вклад в озеленение и благоустройство своего родного Атырау, — сказал гендиректор завода.

Также немаловажно отметить, что сотрудники АНПЗ проводят зелёные акции и на территории самого предприятия. Так, в апреле текущего года вокруг заводских объектов было посажено 300 деревьев и кустарников.

Напомним, мероприятие по высадке зелёных насаждений на СЗЗ прошло в рамках республиканской экологической акции «Всеказахстанский день посадки деревьев». В акции приняли участие порядка 100 сотрудников завода.

Анжелика Ким

