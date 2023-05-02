— За аналогичный период 2022 года обратилось 563 человека, в том числе 310 детей. То есть отмечается снижение количества пострадавших от укусов клещей в полтора раза. Всем пострадавшим от укусов клещей своевременно оказана экстренная помощь с введением противоклещевого иммуноглобулина, — сказал Алпысбайулы.

не рекомендуется садиться и ложиться на траву;

необходимо проводить частые осмотры одежды, тела и вещей и по возвращении домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей;

носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды – в брюки, манжеты рукавов должно плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которую не может проползти клещ;

на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку;

необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей.

Центральная городская клиническая больница (Жандосова, 6) – обслуживает взрослое население Бостандыкского и Медеуского районов;

Больница скорой неотложной помощи (Казыбек би, 96) – взрослое население Алмалинского района;

Городская клиническая больница №4 (Папанина, 220) – взрослое население Жетысуского и Турксибского районов;

Городская клиническая больница №7 (Калкаман, 20) – взрослое население Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов;

Центр детской неотложной медицинской помощи (Манаса, 40) – дети и подростки в возрасте до 17 лет всех районов города.

Иллюстративное изображение Silviu с сайта Pixabay Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Касымхан Алпысбайулы на брифинге РСК. С начала эпидемиологического сезона (середина апреля — прим. автора) в медицинские организации обратились 356 человек с укусами клещей. 187 из них — дети.При посещении гор, отдыха в лагерях и оздоровительных организациях в окрестностях Алматы эпидемиологи рекомендуют соблюдатьВ поликлиниках жители могут бесплатно получить вакцину против клещевого энцефалита. Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев. Но если вы не успели получить вакцину до весны, то сейчас можно пройти иммунизацию по экстренной схеме: две прививки с интервалом в две недели и ревакцинацией через год.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.