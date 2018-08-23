заместитель начальника ДЧС ЗКО Нурлан ТАУБЕКОВ в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. По словам Нурлана ТАУБЕКОВА, 1 лесной пожар был зарегистрирован на территории города Уральск, 3 случая в Зеленовском районе и 1 пожар произошел в Теректинском районе.

- За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 7 лесных пожаров на площади 259,5 гектара. Также в области с начала этого года произошел 1 степной пожар в Зеленовском районе на площади 3224 гектара. Тогда как в 2017 году было 6 фактов степных возгораний на площади 9629 гектаров, - заявил Нурлан ТАУБЕКОВ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказалКроме того, на территории области зарегистрировано 283 природных загорания, что меньше на 41 случай по сравнению с прошлым годом. Выяснилось, что в целях обеспечения отдаленных населенных пунктов пожарными постами на территории ЗКО было создано 12 пожарных постов, которые обеспечивают пожарную безопасность свыше 40 близлежащих населенных пунктов. Также Нурлан ТАУБЕКОВ отметил, что еженедельно в выходные дни сотрудники УЧС города Уральск и ОЧС районов проводят рейдовые мероприятия совместно с МПС ДВД ЗКО, работниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животоного мира для выявления фактов разведения костров. - На сегодняшний день по статье 367 КоАП РК "Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах" составлено 22 административных протокола, сумма штрафов составила 265 тысяч тенге, - рассказал сотрудник ДЧС.