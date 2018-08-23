В этот раз они побывали в областной инфекционной больнице, где рассказали персоналу о том, кто и как может воспользоваться этой госпрограммой. На сегодняшний день в ЗКО уже 8 семей приобрели заветные квадратные метры по сниженной процентной ставке и 22 заявки находятся на рассмотрении. В Западно-Казахстанской области реализация программы «7-20-25» началась в июле этого года. Сейчас жилье в рамках данной программы можно приобрести через 5 филиалов банков второго уровня. Необходимо отметить, что главным условием здесь является то, что квартира должна располагаться в новостройке, которая уже сдана в эксплуатацию. Тем временем, пока Жилстройсбербанк оформляет лицензию от Национального банка Казахстана на участие в ипотечном кредитовании в рамках 7-20-25, у них начала работать своя альтернативная программа, условия которой идентичны с государственной. - У нас начала действие своя альтернативная программа, где условия такие же как и у государственной. Сейчас консультацию по данной программе можно получить в филиале нашего банка или же на сайте. В скором времени мы начнем выдавать кредиты по программе в рамках социальной инициативе президента, - пояснил специалист ЗКФ "Жилстройсбербанк" Самат АМАНБАЕВ. Всего в 2018 году в области планируется строительство 21 многоэтажного дома, из которых 4 для жильцов снесенных аварийных двухэтажек по принципу государственно-частного партнерства и 88 домов на селе. За полгода в регионе уже введено в эксплуатацию 234,7 тысячи квадратных метров. Основное отличие программы "7-20-25" — это низкая процентная ставка — всего 7%, что позволяет приобрести жилье с минимальной переплатой. - Главные требования программы "7-20-25" - это отсутствие жилья и платежеспособность. В нашем регионе есть лимит по стоимости квартиры - цена жилья не должна превышать 15 млн тенге, - рассказал специалист ЗКФ "Национальный банк РК" Булат БАБЕНОВ. Стоит отметить, что подобные встречи с рабочими коллективами позволяют узнать все тонкости и нюансы, которые могут возникнуть при оформлении ипотеки.