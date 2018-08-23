Главе государства рассказали об инновационном методе роботосварки, позволяющем повысить объемы выпуска продукции, производительность труда, точность обработки металла и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Нурсултану Назарбаеву были продемонстрированы произведенные на заводе образцы готовой продукции, предназначенной для потребностей внутреннего рынка и экспорта за рубеж. В ходе встречи с работниками предприятия президент Казахстана отметил важность внедрения современных цифровых технологий в различных отраслях промышленности, а также указал на преимущества диверсификации производства, осуществляемой компанией «Жигермунайгазсервис».