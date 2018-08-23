- Для нас приоритет – это дороги. Ежегодно мы строим порядка 500 км как в областном центре, так и в отдаленных районах. Мы вывели этот вопрос на системный уровень, поставили "на рельсы". Дороги ремонтируются и будут ремонтироваться. Еще в следующем году будет больше дорог, чем сделано в этом году. Это работа государства, это забота государства. Все основные проблемы двигаются вперед, вопросы решаются. Теперь президент принял программу цифровизации. Мы говорим, что нужно акцентировать внимание на смарт-технологиях, это веление времени. Это цифровизация образования, цифровизация здравоохранения и цифровизация госуслуг. Вот чем мы должны заниматься, фокусировать свое внимание, - отметил Алтай Кульгинов.