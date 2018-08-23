Капитан команды Мирам Сапанов, украинский легионер Игорь Худобяк, сенегалец Малик Мане и молодой голкипер Александр Удалов, а также тренерский штаб «Акжайыка» посетили туристско-оздоровительный комплекс. Акжайыковцы провели для детей в возрасте до 10 лет мастер-класс: показали игровые упражнения с мячом, отработали удары по воротам. Ребята были разделены на три группы. Первая группа работала с мячом, чтобы потренировать технику ведения мяча. Вторая группа занималась беговыми упражениями, а третья группа отрабатывала точность ударов и передач. После завершения тренировок дети смогли пообщаться с игроками, задать вопросы и сфотографироваться на память. - Сегодня праздник в нашем лагере. Ведь приехали любимцы публики, наши дорогие футболисты. Они поиграли с нашими детьми, сфотографировались, пообщались с ними, позадавали им вопросы – вот это и есть детская радость, - поделился своими эмоциями заведующий отдела спорта и физической культуры ОЦДЮТиЭ Виталий Мазуренко.O53DdTGBMS8