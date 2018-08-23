Иллюстративное фото В ходе встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с активом области руководитель ОО «Атырау.Маленькая страна» Ерлан Кумискалиев рассказал о деятельности своего центра по реабилитации детей с повреждением головного и спинного мозга, через который прошли уже больше 350 детей. - За все 5 лет существования нашего центра мы ни копейки не взяли из бюджета государства. Мы существуем благодаря спонсорам и помощи простых людей, которым небезразлична судьба особенных детей. Сейчас мы строим деревушку –центр иппотерапии на 5 га земли. Это уникальный проект, аналоги которому есть всего лишь в двух странах. Третий откроется именно у нас - в Атырау, здесь мы также будем лечить особенных детей. Нурсултан Абишевич, мы откроем нашу деревушку весной следующего года, и я хочу, чтобы лично вы приехали на его открытие, - пригласил главу государства Ерлан Кумискалиев. В свою очередь Нурсултан Назарбаев сказал, что это дело, которым занимается общественное объединение, является очень нужным для общества и для страны, и обязательно хотел бы принять участие в его открытии.