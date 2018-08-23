Иллюстративное фото с сайта inform.kz Перенять пример соседней республики, чтобы искоренить коррупцию и повысить эффективность работы правоохранительных органов предложил глава государства в ходе заседания актива Атырауской области. - В Грузии провели реформу в полиции – уволили всех полицейских, набрали в органы юристов и навели порядок в этой структуре. Я сейчас тоже думаю над этим. Сколько сейчас юристов наштамповали вузы, которые ходят с дипломами и не могут найти работу. Наверно, также придется сделать по примеру Грузии – уволить полицейских и взять на работу юристов, - заявил Нурсултан Назарбаев. По мнению главы государства, если в регионе и в стране в целом есть такие вузы, которые не отвечают положенным стандартам высшего образования, их необходимо закрывать. Выстроить работу вузов так, чтобы они готовили именно недостающих специалистов. - Сегодня в стране испытывается большая нехватка специалистов сельскохозяйственной сфере. Необходимо открывать в Казахстане сельхозуниверситеты, набирать туда специалистов. Я даже не против, чтобы туда шли работать девушки. Но вряд ли девушки будут ходить в резиновых сапогах, доить коров или делать прививки телятам. Нужно продумать этот вопрос, - поручил глава государствам подчиненным.