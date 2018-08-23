Фото с личной страницы Артура Нигметова в Facebook На своей странице Артур Нигметов написал, что ему как члену группы было поручено курировать вопросы здравоохранения. В связи с этим он начал мониторинг медицинских учреждений Западно-Казахстанской области. - Вчера я посетил Зеленовскую районную больницу в п. Дарьинск. Замечания, которые ранее были озвучены членами СМГ ЗКО были устранены, информационные материалы для пациентов имеются в достаточном объеме, - написал Артур Нигметов. Однако его внимание привлекло нерациональное использование бюджета. Так, стало известно, что для директора медучреждения был приобретен новый кроссовер за 8 млн 390 тысяч тенге. - Зеленовская районная больница является государственным коммунальным предприятием на правах хозяйственного ведения, т.е. у них есть платные услуги за счет которых и был приобретен автомобиль. При этом директор больницы жалуется, что для проведения оптико-волоконной линии от здания филиала АО «Казахтелеком» до больницы нужны дополнительные средства в размере 5 млн. тенге. Возникает вопрос: была ли острая необходимость в покупке дорогостоящего кроссовера, когда есть более важные нерешенные проблемы, как, например, проводка интернета? - пишет далее Артур Нигметов. Руководитель мониторинговой группы на своей странице спросил руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната Тосекбаева, не злоупотребляет ли директор райбольницы Габитжан Ислямов своим служебным положением. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО ответили, что прокомментируют данный случай после окончания служебного расследования.