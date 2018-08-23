Нарсултану Назарбаеву была представлена система интеллектуального месторождения , которая позволяет в режиме реального времени наглядно обрабатывать большие потоки информации с промысловых объектов, осуществлять их последующий анализ с целью оперативного реагирования и улучшения процесса добычи на месторождениях. Нурсултан Назарбаев отметил, что в результате внедрения элементов цифровизации на месторождениях повысилась производительность труда, сократились межремонтный период оборудования и количество дублирующих звеньев, а также подчеркнул, что конечный эффект превысит первоначальные затраты в два и более раза. - Необходимо использовать современные методы добычи нефти, а не ограничиваться лишь существующими. Прежде всего, нужно обучать сотрудников новым знаниям для работы по передовым технологиям, - указал президент Казахстана. Также в ходе посещения председатель правления АО «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов доложил главе государства об основных результатах деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Кроме того, Президенту Казахстана была показана работа геоинформационного портала Атырауской области, который предоставляет возможность осуществлять онлайн-мониторинг электронных схем инженерных сетей города Атырау, земель сельскохозяйственного назначения, месторождений общераспространенных полезных ископаемых и условий землепользования в регионе, а также заказать государственную услугу в электронном формате или обратиться в государственный орган с заявлением. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал, что внедрение данного электронного ресурса позволит повысить инвестиционную привлекательность области, автоматизировать бизнес-процессы, повысить качество оказания государственных услуг, а также снизить количество коррупционных рисков и фактов нарушения условий землепользования.