Суд г. Уральска вынес такое решение в мае этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал сын погибшей женщины Ерлан МЕДЕТОВ, он добивался того, чтобы КСК "Управдом", на чьем балансе находится дом, с крыши которого упал кирпич на голову женщине, понес уголовное наказание. - Я писал даже в Генпрокуратуру РК, чтобы полицейские возбудили дело по статье халатность, однако дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Затем в гражданском порядке я подал иск с требованием выплатить в качестве моральной компенсации 3 миллиона тенге. Однако суд постановил выплатить 720 тысяч тенге. Материальный ущерб я не заявлял, - рассказал Ерлан МЕДЕТОВ. По словам мужчины, он не намерен дальше судиться с КСК. - Самое главное - это я услышал их извинения. Хотя извинились они только лишь в стенах суда. На данный момент я полностью получил эти деньги на руки, - пояснил Ерлан. Напомним, 30 мая 2017 года во дворе дома 14 по проспекту Абулхаир хана 64-летняя Нурлы МЕДЕТОВА гуляла со своей 6-летней внучкой.  По словам сына женщины Ерлана, девочка каталась на велосипеде, а бабушка шла за ней следом. На очередном круге девочка обернулась и увидела, что бабушка лежит на асфальте, и из носа у нее идет кровь. Внучка стала кричать, что бабушка упала, что ей плохо и на крики сбежались прохожие, которые и вызвали скорую. Врачи не смогли спасти женщину, 31 мая она скончалась. Позже выяснилось, что на женщину упал кирпич с крыши.    