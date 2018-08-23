Иллюстративное фото В ходе посещения индустриальной зоны «Даулет» президенту Казахстана были представлены инвестиционные проекты Атырауской области, в том числе ветровая электростанция на 52 мегаватт, цех горячей оцинковки, предприятия по выпуску металлоконструкций с использованием методов роботосварки, силового кабеля на основе карбона, катализаторов крекинга, фармацевтический завод, завод по сборке датчиков давления, птицефабрика, теплица площадью 20 га. Отметим, что частная индустриальная зона «Даулет» – современное диверсифицированное предприятие, в составе которого функционируют завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий «Даулет Нан», цех по производству питьевой воды, крестьянское хозяйство «Райхан», цех по производству макаронной продукции, мельница, мясной комбинат, швейный цех, а также асфальтобетонный завод. В рамках деятельности ЧИЗ «Даулет» создано 244 рабочих места.