Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела ДЧС ЗКО Бакытжан ИХСАНОВ, в прошлом году за аналогичный период в ЗКО утонули 18 человек, из них 5 детей. - Проводятся регулярные рейды и патрулирование в местах массового отдыха на водоемах и стихийных пляжах. Наши сотрудники ведут профилактические беседы, вручают памятки о мерах по предупреждению гибели на водоемах. На сегодняшний день проведено 738 рейдов, вручено около 12 тысяч памяток. Для этих целей мы привлекаем волонтеров. А также совместно с МПС и СМИ проведена акция "Нет жертвам на воде!". Проведено 15 обследований дня пляжей, расположенных на водоемах города и области, - рассказал Бакытжан ИХСАНОВ. Также спасатели еще раз напомнили жителям города и области об основных правилах безопасности на воде и призвали граждан беречь себя и своих близких.