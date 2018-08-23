Иллюстративное фото

По информации пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, 25 марта подсудимый с братом делали ремонт дома в селе Кокарна.

- Затем братья решили передохнуть и немного выпить. В ходе застолья родственники поругались, после чего подсудимый схватив кухонный нож, нанес удар в область левой груди брата. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе.

В суде вина подсудимого подтвердилась показаниями свидетелей, экспертов и результатами судебно-медицинской экспертизы.

- Суд признал подсудимого виновным по ст. 99 УК РК "Убийство" и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законую силу, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.