Работы по демонтажу железобетонных световых опор, установке на их месте стальных оцинкованных столбов и переносу воздушных линий под землю были начаты в 2014 году. Средства на реализацию проектов выделены из денег, которые компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» ежегодно выделяет на социальные цели. - В 2014 году мы начали эту работу по проспекту Евразия. Подрядчиком выступило товарищество ограниченной ответственности «Жайык Жарыгы». Сейчас мы планируем установить новые опоры освещения на проспекте Достык от улицы Маншук Маметовой до улицы Пугачева и по улице Ихсанова. По проспекту будет установлено 148 световых опор, на которых закрепят энергосберегающие лампы для освещения дорог и тротуаров. По улице Ихсанова появятся 107 новых световых опор, - сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск Орынбасар Бисенгалиев. Сейчас подрядчики убирают под землю не только не только линии электропередач, но и линии связи, кабельного телевидения и низковольтный электрокабель. Ведь в Уральске почти 70 процентов жилых кварталов опутаны паутиной из проводов. При проведении работ используется безтраншейный метод. Путем прокола под землей прокладывают стеклопластиковые трубы, в которых будут заключены электрические провода. - Мне по душе облик проспекта Евразия. Он выглядит стильно и по-европейски. К тому же при автомобильных авариях уже были случаи падения железобетонных столбов на проезжую часть и машины. При ураганах происходят частые отключения электричества. А все из-за обрывов электропроводов. Кабель под землей не будет создавать никаких помех, - отметила жительница города Уральска Елена Ворожейкина. Специалисты отметили, что перенос воздушных линий будет проведен незаметно для пользователей услуг телекоммуникаций. Отметим, что энергосберегающее освещение не только экономит бюджетные средства, но и реже выходит из строя.