Иллюстративное фото из архива "МГ" С января по июль этого года управлением по контролю за использованием и охраной земель Актюбинской области проверены участки общей площадью свыше 161 тысячи гектаров, находящиеся в пользовании 220 субъектов. В результате проверок 37 крестьянских хозяйств получили предписания об устранении выявленных нарушений и вводе земель в оборот. Кроме того, по данным руководителя управления Абдухата Мырзалина, за отчетный период нарушители добровольно вернули в госсобственность более 47 тысяч гектаров земель сельхозназначения. На постоянном контроле и земли коммерческого назначения. Так, на основании решений судов изъято 12 участков площадью 22,8 гектара. Заслушав доклад, аким области поручил принять все необходимые меры для ввода в эффективный оборот изъятых земель. - Это главная задача. Земля должна работать на благо жителей области, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. Он также потребовал вновь актуализировать электронную базу данных очередников на получение земельных участков под ИЖС. Напомним, в этом году по области планируется предоставить по 10 соток для строительства домов более 14 тысячам граждан.