Первым объектом, который посетили акимы области и города, представители СМИ, была улица Штыбы. На ней проводится капитальный ремонт дороги от ул. Шолохова до ул. Профсоюзная. Объект финансируется КПО б.в. В данный момент подрядчик ТОО «ДСК Приоритет» проводит работы по укладке верхнего слоя асфальта. По словам инженера производственно-технического отдела Веры Елизаровой, протяженность дороги 1 131 метр, ширина от ул. Кокчетавской до ул. Профсоюзной – 658 метров. Толщина дорожного покрытия 51 см, и оно состоит из крупнозернистого и мелкозернистого щебня, ПГС-15. От ул. Кокчетавской до Шолохова – 490 метров. Так как по ней чаще ходят грузоподъемные машины состав дорожного покрытия другой: щебень мелкозернистый и крупнозернистый черный, пропитанный битумом и более крупный, ПГС-15. Длина тротуаров 1 980 метров, ширина – метр. От Кокчетавской до Профсоюзной дорогу и тротуары сделали полностью. Осталось положить асфальт 4 см и доделать 220 метров дороги. Работы выполнены на 50%. По плану объект рассчитан на шесть месяцев, но подрядчик планирует сдать раньше намеченного срока, в сентябре. Проводится капитальный ремонт и улицы Кокчетавской от ул. Гастелло до ул. Штыбы. Этот объект также финансируется компанией КПО б.в., а подрядчик – ТОО «Аксайбизнесстрой». Работы ведутся по устройству съездов, парковок, по дороге на днях планируется укладка верхнего слоя асфальта. В настоящее время выполнено 50% ремонтных работ. Также ТОО «Аксайбизнесстрой» работает на ул. Чуйкова, где ведутся работы по устройству обочин и лотков, на ул. Гастелло с устройством подъездного пути к СОШ №16. Как отметил аким города Мурат Мукаев, в 2018 году ремонтируются 50 улиц протяженностью порядка 50 км на сумму 7,5 млрд тенге. Также проводится ремонт дорог к 23 социальным объектам – двум вузам, четырем колледжам, семи школам, шести детским садам, к объекту здравоохранения, дому культуры, станции юннатов и дому престарелых. На сегодняшний день закончен ремонт 35 улиц, общей протяженностью 45 км. Только в этом году провели капитальный ремонт, реконструкцию пяти улиц: Гастелло, Чуйкова, Кокчетавская, Махамбет акына, Штыбы. Более 7 км с устройством с двух сторон тротуаров и подведены к четырем социальным объектам. В целом, по городу, на этих 50 улицах расположены 23 социальных объекта. В рамках областной программы сноса ветхого аварийного жилья в городе проводится масштабная работа. Если в прошлом году снесли 7 домов, то в этом – 8, на очереди еще 6. В целом в этом году снести должны 13 ветхих домов. Вместо них по программе государственно-частного партнерства частный инвестор строит многоквартирный дом, бесплатно расселяет жильцов, а остальные квартиры продает по программе «7-20-25». В Уральске строятся более 10 многоквартирных домов, в которых будут проживать порядка полутора тысяч горожан. Вместо восьмиквартирного аварийного дома №3 по улице Курмангалиева по программе государственно-частного партнерства ТОО «Орал Полимер» строит многоквартирный дом. Восемь семей получат в этом доме бесплатно квартиры, остальные продадут вкладчикам «Жилстройсбербанка». Вместе с тем проводится большая работа по созданию комфортных условий проживания горожан. Благоустраиваются скверы, строятся спортивные площадки, которых только в этом году открыли 20. Так, участники инспекции посетили сквер в районе СОШ №36 по проспекту Евразия. Данный объект реализовывается через мецената: фирму ТОО «Автокомбинат» в рамках программы «Рухани жаңғыру». Подрядной организацией является ТОО «РемСтройБыт». – Здесь все оборудование суперсовременное, – рассказывает директор Магсад Геюшов. – Стоимость проекта 43 млн тенге, которым предусмотрены следующие работы: устройство брусчатки, установка освещения, озеленение, установка скамеек, урн и обустройство детских площадок, стрит-уоркаут. В данный момент мы укладываем резиновую плитку. Через пару дней начнется посадка деревьев. Вся площадь 3 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Сквер планируется завершить ко Дню города. Кроме этого, через меценатов реализовываются благоустройство скверов в районе Мясокомбината и по улице Т.Масина. Алтай Кульгинов обратил внимание на то, что сквер будет очень красивым, а вот облик домов и ляпистый фасад магазинов портит эстетический вкус. Это необходимо исправить.