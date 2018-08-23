Иллюстративное фото с сайта sputniknews -uz.com Ожидается, что президент посетит ряд крупных предприятий, использующих в своей работе современные технологии и ознакомится с социально-экономическим развитием региона. Также планируется встреча президента с активом области. Прибытие борта номер один в Атырау ожидается после полудня. После чего глава государства сразу же приступит к делу и отправится на первый объект города Атырау - индустриальную зону "Даулет", где выпускается вода, макароны, консервы, хлеб и булочки, а также перерабатывается зерно, налажено производство муки. Кроме того, здесь шьётся одежда и даже производится асфальт. Нурсултан Назарбаев также посетит административное здание «ЭмбаМунайГаз». В рамках визита главе государства продемонстрируют студенческое общежитие, а также Дом студентов. Затем ожидается встреча с активом области, в ходе которого аким Атырауской области Нурлан Ногаев представит цифры об экономическом развитии региона с января по июнь.