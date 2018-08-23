Фото из архива "МГ" В пресс-службе МПС УВД г. Уральск сообщили, что в целях улучшения работы участковых инспекторов полиции с учетом мнения населения 23 и 24 августа состоится встреча начальника Местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА с гражданами дачных обществ. На встрече до жителей дачных обществ будет доведена работа сотрудников полиции по профилактике правонарушений, а также будут выслушаны и рассмотрены проблемные вопросы по работе сотрудников полиции.23.08.2018г. в 19:00 ч. – 2-я дачная (правый поворот) – д/о Энергетик – около сторожки. 24.08.2018г. в 19:00 ч. – дачи района Телецентр – д/о «Обита», «Зенит» около трансформатора.