Первое, на что мы обратили внимание, мебель компактна по размерам и в то же время стильная и практичная.Мягкая мебель выполнена из прочных материалов и комплектующих. В основном преобладают классические и пастельные тона.Например, наше внимание привлекли диван и кресло из эко-кожи кофейного цвета, на которые нас пригласили присесть и почувствовать, насколько мягкая мебель комфортна. И вправду, диван оказался очень мягким и приятным на ощупь. Сразу же захотелось прилечь на него и заняться чтением любимой книги или посмотреть телевизор. К тому же этот комплект занимает мало пространства и украсит любую квартиру или офис.Как впрочем, и другая мебель, которая отличается лаконичностью и спокойной цветовой гаммой.Не останутся без внимания и модели-трансформеры, особенно журнальный столик в стиле минимализма, который легко можно преобразовать в длинный стол, если вдруг к вам заглянули гости. Он значительно экономит пространство и стильно вписывается в интерьер гостиной.Кто подыскивает мебель в приданое или для спальной комнаты, будут покорены роскошным спальным ансамблем ослепительно белого цвета с лаковым покрытием и вместительной кроватной нишей для спальных принадлежностей.Представьте себе утро и завтрак в постели! Мечтает об этом, пожалуй, каждый из нас. А можно не мечтать, прийти и купить в этом центре специальный столик с выдвижными ножками для таких завтраков или поздних романтических ужинов.И самое главное - с момента открытия мебельного центра и в дальнейшем на все товары предоставляется 50% скидка от изначально заявленной цены. - Такая мебель особенно прекрасно подошла бы для малогабаритных квартир и для тех, кто любит много свободного пространства. Ничего лишнего. Очень практично, шкафы гостиных и спальных гарнитуров могут вместить много вещей, много секций. Живу за городом и вот приехал присмотреть. Очень удивила цена, - поделился житель пригородного поселка Достык Рамазан САЙПУЛИН.В честь открытия для гостей и первых покупателей был организован настоящий праздник с фуршетом, конкурсами и розыгрышем призов.А совладелец нового мебельного дисконт центра «Полцены%» Динара ДЕМЕСИНОВА торжественно перерезала символичную красную ленту. - Открытие такого мебельного центра – наш первый совместный проект с моим партнером Каиром Тополовым, именно он подал мне такую идею. Ведь многие мечтают о красивой, качественной и в то же время недорогой мебели. А удается найти все это вместе не всегда. У нас же, как раз представлена мебель, которая гипоаллергенна, выполнена из экологичных, натуральных, качественных материалов и имеет сертификат качества. Наш центр является официальным представителем российской мебельной фабрики (г. Нижний Новгород), откуда без посредников, напрямую товары поставляются к нам в центр, - рассказала Динара ДЕМЕСИНОВА. - Отсюда и специальная цена, а точнее полцены, что стало бы большой экономией на сегодняшний день для бюджета многих семей, особенно молодежи. То есть людям не нужно долго копить, а прийти и купить красивую, прочную и практичную мебель по доступной цене.Заинтересовались? Не теряйте время, приезжайте в мебельный дисконт центр «Полцены%» и убедитесь сами. Обещаем, Вы будете приятно удивлены!Новости Компаний.