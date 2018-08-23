Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил акимат города Уральск на своей официальной странице в Instagram. Подача воды будет прекращена по улицам Кердери и прспекту Евразия. - АО "Жайыктеплоэнерго" прекратит подачу горячего водоснабжения с 12.00 часов 23 августа до 20.00 часов 24 августа в 191 жилом доме в центральной части города, - сообщили в акимате.