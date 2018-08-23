Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам подсудимого, трубки в его печени способствуют отхождению желчи из организма и в связи с просрочкой в 5 месяцев билирубин начал поступать в кровь, а это в свою очередь плохо влияет на общее самочувствие подсудимого. ДАВЛЕТШИН пожаловался на кратковременные потери памяти и не исключил возможность летального исхода. По словам адвоката подозреваемого, операцию по замене дренажей делают в столице и семья ДАВЛЕТШИНА берет на себе все расходы по транспортировке. - Если ДАВЛЕТШИН предоставит суду все подтверждающие справки от врачей, то мы не против того, чтобы удовлетворить его просьбу, - сказал представитель потерпевшей стороны Руслан АМИНОВ. Как заявил Руслан АМИНОВ, потерпевшая Надия АБДРАХМАНОВА в связи с трагическими событиями решила покинуть пределы Уральска и переехать на постоянное место жительства в Алматы. Адвокат подсудимого попросил суд обеспечить допрос потерпевшей непосредственно в зале судебного заседания, так как она является единственной прямой свидетельницей произошедшего. Суд ходатайство адвоката удовлетворил частично и обязал потерпевшую явиться на следующее заседание суда. Судебное дело будет рассматриваться присяжными заседателями, которые были заранее отобраны. Стоит отметить, что Рустам ДАВЛЕТШИН полностью признал свою вину и заявил, что гражданский иск в размере 200 млн тенге он оставляет на усмотрение суда, тогда как все материальные расходы обязался выплатить. Далее суд приступил к допросу свидетелей. Первым присяжные заседатели выслушали друга подсудимого Еркина ЕЛЕКЕЕВА, который охарактеризовал ДАВЛЕТШИНА как доброго, отзывчивого, спокойного и начитанного человека. - Я знаю Рустама с 2001 года. Мы вместе занимались спортом. Он не пил. Много читал. Всегда был приветливым и общительным человеком. Потом женился. Жена не поддерживала его и когда он сильно заболел в 2011 году, не ухаживала за ним, относилась холодно. Потом забрала сына и уехала. Жили отдельно. Но потом, по словам Рустама, у Надии появился молодой человек, и она попросила о разводе. Друг очень переживал по этому поводу и не хотел, чтобы его сына воспитывал другой мужчина. Сына Рустам очень любит. Я, конечно, его не оправдываю. Но он был очень подавлен, - рассказал Еркин ЕЛЕКЕЕВ. Далее в суде выступил сотрудник полиции Жандос КУБАЕВ, который производил задержание ДАВЛЕТШИНА после совершенного им преступления. По словам полицейского, ДАВЛЕТШИН при задержании не оказывал сопротивления и сразу рассказал о случившемся. - Я его заметил идущим по улице Абулхаир хана, возле сауны "Жадыра". Он шел один, никуда не спешил. Спокойно отреагировал на мою просьбу предъявить документы. При нем не было сумки. Потом сказал, что понял причину задержания и сам рассказал о том, что застрелил тестя и тещу. Сказал, что оружие оставил в подъезде и убегать даже не собирался и вышел из подъезда, потому что соседи подняли шум. Я надел на него наручники и отвез на место происшествия, передал его коллегам, далее в отвезли в наркологию, потом в УВД, - рассказал Жандос КУБАЕВ. Фельдшер скорой помощи Виталий КУЗНЕЦОВ, который выезжал на место преступления, рассказал, что получившая огнестрельное ранение женщина не подавала признаков жизни, а мужчина, несмотря на свое тяжелое состояние, был в сознании и даже разговаривал с присутствующими. - Женщина лежала в тамбуре, реанимировать её было бесполезно. А мужчина в квартире, был живой. Мы осмотрели его. У него было огнестрельное тяжелое ранение, внутренние органы выпали наружу и нам пришлось в буквальном смысле собирать все в пакет. Далее мы его госпитализировали. По дороге в больницу он нам рассказал, что с женой прожил 39 лет и сказал, что это сделал бывший муж их дочери. К сожалению, о смерти своей жены он узнал от меня и далее он все время спрашивал: "За что?", - рассказал Виталий КУЗНЕЦОВ. Следующей присяжные заседатели выслушали родственницу подсудимого Рашиду ДАВЛЕТШИНУ, которая рассказала, что отношения в семье племянника сразу же не заладились. - Надия с ребенком жили в Уральске, Рустам жил у мамы в городе Аксай. У него временами были сильные боли. Мама его лечила, возила в Москву, Самару, полностью обеспечивала внука, отправляла им деньги, купила им на свадьбу квартиру в Уральске. Но отношения все равно были плохими. Родители снохи всегда оскорбляли Рустама, говорили, что он инвалид, не может обеспечить семью. Рустама, конечно, это очень задевало, но он все равно хотел сохранить семью, хотел сам воспитывать сына. Никто из нас не ожидал такого исхода. Это большая трагедия для всех, - рассказала Рашида ДАВЛЕТШИНА. Как стало известно, в ходе следующего судебного заседания, которое пройдет 24 августа, будут выслушаны еще четыре свидетеля и потерпевшая Надия АБДРАХМАНОВА.