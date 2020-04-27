Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане за время действия чрезвычайного положения было зарегистрировано онлайн 4 306 автомобилей. С 26 марта работа ЦОНов и спецЦОНов по Казахстану приостановлена. Жители страны могут получить госуслуги только на портале электронного правительства. - Мы предполагали, что с закрытием спецЦОНов услуга по перерегистрации автотранспортных средств на портале не будет пользоваться спросом у граждан. Все-таки многие до сих пор предпочитают регистрировать авто в спецЦОНе. Но статистика показала, что казахстанцы даже в период ЧП покупают машины и могут самостоятельно их переоформить, – рассказала председатель правления госкорпорации Асемгуль Балташева. Услуга по перерегистрации авто доступна на портале egov.kz в разделе «Транспорт и коммуникации». Для ее получения онлайн продавцу необходимо с помощью ЭЦП авторизоваться на портале egov.kz, ввести информацию о продаваемом авто, отправить запрос на проверку наличия штрафов и налоговых задолженностей. При их наличии произвести оплату через портал электронного правительства. Подписать заявку ЭЦП. После этого покупатель сможет ознакомиться с заявкой в своем личном кабинете на портале электронного правительства, где после проверки штрафов можно перейти к оплате госпошлин за номерные знаки, техпаспорт и регистрационный сбор. Покупатель подтверждает сделку своим ЭЦП. Ему останется только проехать в спецЦОН за номерами и техпаспортом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.