Айкоркем Кусесова первая казахстанка, которая согласилась дать открытое интервью после перенесенного заболевания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Девушка является студенткой и обучается в Канаде. После того, как коронавирусную инфекцию объявили пандемией, университет, в котором учится Айкоркем, перешел на онлайн-обучение. Всех студентов отправили по домам.
– Я обучаюсь в городе Ванкувер в Канаде. В связи с пандемией коронавируса университет закрылся, нас перевели на онлайн-обучение. Университет купил билет, и я прилетела в страну через Амстердам. Нас изолировали по прибытии в Атырау, у одного из пассажиров нашего рейса подтвердилась коронавирусная инфекция. Нас разместили на 14-дневный карантин в стационарном провизоре. Вначале у меня не было симптомов, чувствовала себя хорошо. Поскольку не было повышенной температуры тела, радовалась, что скоро окажусь дома. Но врачи сказали, что у меня обнаружен вирус. Я сильно плакала, будущее казалось туманным. Мой организм заражен новым неисследованным вирусом, а лечение еще не придумано. Как бы вы себя почувствовали, если бы заболели таким неизлечимым недугом? Сама мысль об этом была тяжелым моральным ударом для меня. Ведь это воистину страшно, когда не знаешь, что с тобой случится. В этой тяжелейшей ситуации меня спасли душевная поддержка врачей, их слова «Все будет хорошо, обещаем…», - делится Айкоркем Кусесова.
8 апреля девушка поступила в Атыраускую инфекционную больницу. Первый день прошел в тревоге. Айкоркем постоянно звонила домашним, без конца засыпая их вопросом «Что мне делать?»
– С момента поступления меня лечили двумя видами лекарств – это препараты, применяемые во всем мире. Сначала были боли в животе, горчило во рту. Но врачи успокоили, сказав, что это нормально в моем состоянии. В палате нас было трое. Один мучился сухим кашлем, другой потерял вкусовые ощущения и обоняние. Врачи окружили нас ежедневной заботой. С утра – прием лекарств, затем – измерение температуры, обход врача. Скажу так: нам здорово помогли не только лекарства, но и слова поддержки врачей.
Выписавшись из больницы, идя домой, видя множество людей на улице, задумалась – человек, оказывается, не в состоянии что-то понять, пока сам не переживет это.
Сейчас нередко можно услышать досужие разговоры, мол, нет никакого вируса, иные платят деньги, чтобы побывать в больнице - это опасное заблуждение. Коронавирус – страшная реальность, и эта опасность подстерегает нас, - говорит Айкоркем.
Айкоркем с восхищением отзывается о врачах, которые 24 часа в сутки борются за жизнь людей. Девушка искренне благодарна всем докторам, которые окружили ее заботой.
– Кажется, многие люди до сих пор ничего не поняли. Давайте на миг представим, каково врачам. Мы вылечились. Дай бог, и другие пациенты выздоровеют. Но врачи – те остаются на посту, в отрыве от дома, пока не вылечится последний пациент. А ведь у них тоже есть семьи, дети. Как это тяжело – в мирное время не иметь возможности видеть родные лица? Разве легко постоянно находиться в защитном костюме, где и не вздохнешь нормально? Врачи, которые борются за здоровье и жизнь других людей, рискуя собственным благополучием, – они настоящие герои. Я так считаю. Я бесконечно благодарна вылечившим меня людям в белых халатах - Жанторе Орысбаевой, Айкоркем Кереевне, Салтанат Каировой, Нурфии Кизатовой, Асии Сидешовой, всем медицинским работникам, - добавила Айкоркем.
Сейчас девушка находится на домашнем карантине, пробудет в изоляции двадцать дней. Врачу-эпидемиологу из прикрепленной поликлиники ежедневно отправляет видео о состоянии здоровья. По истечении срока карантина она вновь сдаст анализы. Айкоркем надеется, что все будет хорошо. Будущий дипломат обещает, что будет самоотверженно трудиться во благо Казахстана.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2780, вылечились 682 человека, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
