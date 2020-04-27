По сообщению службы спасения, 28 апреля в Западно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сильный туман и гроза. По данным РГП "Казгидромет", 28 апреля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 17 градусов тела, ночью +7. Кратковременные дожди ожидаются в Атырау. Днем синоптики прогнозируют 18 градусов тепла, ночью 11 градусов выше нуля. В Актобе облачно, днем +17, ночью +7. В Актау переменная облачность, днем +17, ночью +11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.