Кроме того, был разработан новый график посещения дач, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал аким города Абат Шыныбеков, государственная комиссия рассмотрела вопрос о поэтапном смягчении карантинных мер. Так, с 28 апреля возобновят свою работу крупные строительные магазины, сервисные компании, которые занимаются обслуживанием в сфере сельского хозяйства, СТО, сервисные центры, шиномонтажки, автомойки, магазины по продаже запчастей, химчистки, центры по ремонту оргтехники. О возобновлении работы других предприятий решение будет приниматься поэтапно.
– Кроме этого, по многочисленным просьбам горожан было решено с завтрашнего дня разрешить движение городского общественного транспорта. Они будут ездить с 6.00 до 20.00 по всем направлениям. Но не стоит забывать о мерах безопасности. Работники автопарков должны будут обрабатывать салоны, носить защитные маски и перчатки. Мы будем строго контролировать это, - заявил Абат Шыныбеков.
Стоит отметить, что были внесены изменения и в график посещения дачных обществ. Всего в городе функционирует 176 садоводческих обществ, в которых постоянно проживают более 18 тысяч человек.
– Мы понимаем, что сейчас самый сезон дачных работ, люди хотят начать сажать овощи, почаще выезжать. На основании этого мы внесли некоторые изменения в график посещения дачных участков. С 28 апреля автомашины, чьи номера начинаются с нечетных цифр могут выезжать на дачу только по средам, пятницам и воскресеньям с 9.00 до 19.00. Автомашины с госномерами, начинающими с четной цифры имеют право передвигаться только во вторник, четверг и субботу с 9.00 до 19.00. В машине должно находиться не более трех взрослых людей, не считая водителя. Детей необходимо перевозить только с соблюдением всех требований дорожного движения. На даче разрешено находиться только членам одной семьи. Устраивать пикники, посиделки строго запрещается. Следить за этим будет конный патруль. Нельзя привлекать к работе наемных рабочих, за исключением работников по вспашке земельного участка, - рассказал аким города.
Теперь люди старше 65 лет также могут ездить на дачи, а взрослые и дети выходить на прогулки во двор.
– Сейчас весна, люди хотят выходить на улицу, а детей очень сложно удержать в домах. Поэтому мы разрешили дневные и вечерние прогулки недалеко от места жительства. Просим горожан отнестись с пониманием, если во время прогулки к вам будут подходить сотрудники полиции и просить предъявить документы. Не забывайте об индивидуальных средствах защиты, носите маски и перчатки. Старайтесь не трогать металлические конструкции, не собираться во дворах группами более трех человек, соблюдайте дистанцию, - отметил Абат Шыныбеков.
Градоначальник сообщил, что вопрос о возобновлении работы других предприятий будет решаться поэтапно.
– Владельцы бань, салонов красоты, рынков и других торговых объектов тоже побыстрее хотят начать работу. Но мы не можем разрешить всем и сразу, так как должны исключить возможность массового скопления людей, - заключил аким города.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2780, вылечились 682 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили
более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.