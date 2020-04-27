Все заболевшие являются жителями Туркестанской области. Они работали  вахтовым методом в РФ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, два из них в Караганде Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, в области зарегистрированы еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все они являются жителями Туркестанской области, 20, 21 и 24 лет, работали вахтовым методом в Российской Федерации. На автопереходе c Самарской областью РФ на посту «Сырым» при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышения температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На 27 апреля в области выявлено 125 человек с инфекцией COVID-19. По информации оперативного штаба, на вечер 27 апреля в стране выявлено еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан - 10, в Павлодарской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 3, в Карагандинской области - 4, в Мангистауской области - 3. Всего в стране подтверждено 2 860 случаев, из них: в Алматы - 876, в Нур-Султане - 547, Кызылординской области - 182, г. Шымкент - 175, Карагандинской области - 132, ЗКО - 125, Атырауской области - 123, Туркестанской области - 115, Павлодарской области - 110, Жамбылской области - 106, Алматинской области - 100, Акмолинской области - 93, Актюбинской области - 57, Костанайской области - 43, СКО - 30, Мангистауской области - 30, ВКО - 16. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.