Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы приняли решение по тем учителям, которые в настоящее время, несмотря на ситуацию, помогают нам и участвуют в съемках наших видеоуроков, это порядка 80-90 учителей. Мы решили, что будем их премировать. Я знаю, что в некоторых регионах такие решения также принимаются, поэтому такие решения министерство всегда приветствует и поддерживает, - сказал глава МОН. По словам министра, премирование учителей в целом зависит от бюджета. Каждый отдел образования и каждая школа в стране имеют самостоятельный бюджет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.