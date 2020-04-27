промышленные предприятия;

компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг;

банки и организации финансового сектора.

организации финансового и страхового секторов;

крупные магазины электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.

сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий;

финансового и страхового секторов;

сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено очередное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. О мерах по реализации поручения главы государства о поэтапном смягчении ограничительных мер в регионах в условиях карантина, а также возобновлении авиарейсов между городами Нур-Султан и г. Алматы доложили заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и министр здравоохранения Елжан Биртанов. Глава правительства отметил, что в рамках реализации поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева Госкомиссия приняла ряд решений: 1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля т.г. возобновят работу во всех регионах, а в г. Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований:Кроме того, в рамках II этапа в г. Нур-Султане возобновляется работа:В Алматы начнут работу организации:2. Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля т.г. доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами. 3. Принято решение о возобновлении с 1 мая т.г. авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне. - Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, — сказал Аскар Мамин. Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы ЦОНов и другие вопросы.