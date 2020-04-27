Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент полиции Актюбинской области предупреждает граждан быть бдительными и осторожными и не передавать свои личные данные, которые могут быть использованы мошенниками. - Необходимо быть осторожными и не передавать свои данные для получения государственного пособия в 42500 тенге на неизвестных и непроверенных источниках в интернете. Будьте осторожными и доверяйте только официальным сайтам, которые оказывают услугу по оформлению и выплате пособия в 42500 тенге. При необходимости перепроверяйте, уточняйте информацию, обратившись в государственные органы или по телефонам горячей линии, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что на сотовые телефоны горожан стали поступать звонки, где звонящий представляются работником банка. Мошенники сообщают, что «банк выявил подозрительную операцию» или «в системе произошел сбой». - После чего просят сообщить полные данные карты, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от банковской карты. Ссылаясь на то, что они нужны «для сохранности денег». Мошенникам необходим доступ к мобильному приложению, получив код подтверждения, они получают доступ к счетам, - рассказали в полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.