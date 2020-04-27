Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев отметил, что в период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах. По его словам, государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований. - Сильно переживают, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано, - написал президент РК. Глава государства отметил, что частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. - Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах. Призываю казахстанцев с пониманием отнестись к указанным мерам, нужно потерпеть. Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса. В основной группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. Но практика показывает, что могут заразиться и дети, а их здоровьем мы не имеем права рисковать, - пояснил Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.