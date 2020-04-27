Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, на сотовый телефон жительницы поселка Мартук позвонили неизвестные и сказали, что ее сыну грозит уголовная ответственность, а для того чтобы ее избежать, необходимо перечислить 500 тысяч тенге. Потерпевшая рассказала, что когда ей позвонили, она перестала четко понимать свои действия. У нее было только одно желание – помочь сыну, поэтому она не внимательно слушала, что ей говорят. - В телефонном разговоре мужчина представился сотрудником полиции и рассказал, что ее сын был задержан за совершение преступления, за что ему грозит уголовная ответственность. Но за определенную сумму всего этого можно избежать. Для этого необходимо перевести деньги на «Qiwi» кошелёк. Спустя некоторое время женщина поняла, что она попалась на уловки мошенника, - пояснили в ведомстве. По данному факту начато досудебное расследование и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению данного преступления. Департамент полиции Актюбинской области просит граждан проявлять бдительность при поступлении подобных телефонных звонков и незамедлительно обращаться в полицию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.